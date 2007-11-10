В ПР ждут, пока НУ-НС и БЮТ оттанцуют на граблях

Член парламентской фракции Партии регионов Тарас Чорновил в интервью Интернет изданию «Інший бік» заявил, что не верит в возможность понимания между БЮТом и «Нашей Украиной» и формирования оранжевой коалиции. По его мнению, то что происходит сейчас, является следствием этих досрочных выборов, которые «вышли боком».

”Проблемы коалиции были заложены именно в возможных учасниках коалиции от БЮТа и „Нашей Украины”, - заявил нардеп. - С одной стороны – это дикие амбиции и аппетиты Юлии Тимошенко в некоторых стремлениях, которые не совпадают с ее потенциальными партнерами по коалиции, с другой стороны - это «мед» создания списка „Нашей Украины” в соответствии с принципом „каждой твари по паре”, который априори был обречен на создание подобных конфликтов и очень серьезных противостояний интересов”.

Политик заявил, что он не верит в возможность формирования “так называемой оранжевой коалиции”. “В ней нет 226 голосов, в принципе нет. Разве что Президент Ющенко уже так очень жестко будет настаивать и настаивать, чтобы она была создана. Конечно, эти 226 голосов могут найтись. Но на сегодняшний день, по моим данным, не то что тех 226 голосов, которые считались, но и реальных 215 голосов не набирается", – заметил Чорновил.

То что мы можем жить и без коалиции, это все прекрасно понимают, - говорит нардеп. “Лишь инициаторы оранжевой коалиции демонстрируют ощущение паники: последние обвинения со стороны Турчинова в адрес Ющенко - свидетельствуют о том, что в БЮТ сдают нервы. Все в ожидании... Мы ожидаем, пока оранжевые оттанцуют свой танец на граблях. А уже после того будем готовы к более активной работе”.

Сайт Партии регионов