На Прикарпатье подсчитано 98% голосов

В Ивано-Франковской области на выборах в Верховную Раду посчитали голоса на 1012 избирательных участках, что составляет 97,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно оперативным данным с избирательных участков, в парламент на Прикарпатье лидирует блок «Наша Украина». По состоянию на 8.00 «Наша Украина» набрала 45,3% (347 тыс. 873 избирателей), БЮТ – 29,9% (230 тыс. 063), Украинский народный блок Костенко и Плюща – 5,4% (41 тыс. 501), Гражданский блок ПОРА-ПРП – 3,3% (25 тыс. 511), Социалистическая партия Украины – 2,2% (16 тыс. 991), Партия регионов – 1,8% (13 тыс. 867), Народный блок Литвина – 1,1% (8 тыс. 044), «Оппозиционный блок НЕ ТАК!» – 0,2% (1 тыс. 439), Коммунистическая партия Украины – 0,5% (4 тыс. 119), Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» – 0,2% (1 тыс. 568).

На Прикарпатье работало 1035 избирательных участков, количество избирателей составляет 1 064 446 человек. Проголосовали 768 тыс. 196 избирателей, или 71,3%.