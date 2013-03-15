Президент Литвы: ЕС должен быть одинаково принципиальным к Украине и России
09:28, 15 марта 2013Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что страны Евросоюза должны быть одинаково требовательными к Украине и к России.
Даля Грибаускайте выступила против двойных стандартов
Об этом, как сообщает радио Свобода, она заявила на саммите лидеров Европейского Союза.
«Иногда мы видим, что некоторые европейские государства пытаются применять двойные стандарты, например, Украине что-то нельзя, а России можно гораздо больше. Без всякого сомнения, так не должно быть ", - подчеркнула президент Литвы.
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Двухдневный саммит лидеров ЕС открылся вчера в Брюсселе. Среди тем, которые обсуждают лидеры стран ЕС, - преодоление долговых проблем, отношения с Россией и ситуация в Сирии.
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