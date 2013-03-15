Президент Литвы: ЕС должен быть одинаково принципиальным к Украине и России

Об этом, как сообщает радио Свобода, она заявила на саммите лидеров Европейского Союза.

«Иногда мы видим, что некоторые европейские государства пытаются применять двойные стандарты, например, Украине что-то нельзя, а России можно гораздо больше. Без всякого сомнения, так не должно быть ", - подчеркнула президент Литвы.

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Двухдневный саммит лидеров ЕС открылся вчера в Брюсселе. Среди тем, которые обсуждают лидеры стран ЕС, - преодоление долговых проблем, отношения с Россией и ситуация в Сирии.