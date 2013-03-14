Кочнева: В меня могли запустить железным тазом или побить шлангом

В интервью газете "Сегодня" бывшая пленница призналась, что стала выглядеть на десять лет старше.

"В плену ко мне относились как к вещи. Всю зиму я провела в комнате без окна, куда залетал снег, и стены покрывались инеем. А у меня были проблемы с почками, да и такой стресс пережить... Хочу пройти медобследование. На вид я стала старше лет на десять. На такое могла бы пойти хоть одна женщина, чтобы заработать денег? Это мой ответ тем, кто считает, что никакого плена не было", - говорит журналистка.

По ее словам, изначально к ней относились лучше, чем к другим пленным.

"К примеру, на свои копеечные заработки охранники покупали мне яблоки. Или им давали два куска курицы, а они отдавали их мне. Хотя сами оставались голодными. Но потом они почувствовали, что владеют положением, а я всего лишь жертва, и отношение ухудшилось. В меня могли запустить железным тазом, который в нескольких сантиметрах пролетал от моей головы, или побить шлангом. Мне показывали водителя, с которым я ехала, когда нас схватили. На нем не было живого места. Говорили, что и со мной такое же сделают", - сказала А. Кочнева.

Она также рассказала о том, как ей удалось сбежать.

"Охранники просто заснули, а моя комната закрывалась на обычную защелку. Вот и улизнула. Наверное, они решили, что достаточно меня запугали тем, что на каждом шагу у них блокпосты и вообще на улице застрелят, не разбираясь, кто я. Меня действительно бы избили до смерти, если бы поймали. Но я их «сделала»! Мне пришлось идти по минному полю. Это чудо, что я осталась жива!", - отметила журналистка.

"Можно было нарваться на людей, которые бы выдали меня повстанцам, за каждым кустом мог быть блокпост. Территория, по которой я шла, практически вся контролируется бандитами. Там есть всего один поселок, которому удается держать оборону… Я шла и молилась, чтобы меня Бог вывел на нормальных людей. И первый попавшийся человек мне помог. Меня передали армии. А потом, чтобы доставить в посольство, организовали целую спецоперацию — несколько авто разъехались в разных направлениях, чтобы бандиты не поняли, в какой машине нахожусь я", - добавила Кочнева.

Сейчас, по ее словам, на нее ведется охота.

"Для бандитов теперь убить меня, отомстить за мой побег — дело чести. Сейчас на меня ведется охота. Моя жизнь стоит две копейки, и они не остановятся ни перед чем", - считает бывшая пленница.