Абсолютное большинство украинцев за отзыв депутатов (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным опроса, не поддерживают такой закон всего 13%, не определились по этому поводу – 6%.

Инициатива является популярной во всех регионах и среди избирателей разных партий, разве что несколько меньшая поддержка на Донбассе и у избирателей Партии регионов, среди которых больше всего неопределившихся по данному вопросу.

По мнению большинства респондентов (61%), депутата должен отзывать избиратель. 14% считают, что это должен делать избиратель, но по инициативе партии, столько же – что это прерогатива исключительно партии, которая выдвигала кандидата. Еще 12% считают, что это должен делать суд, 7% - что суд это должен делать единолично, а 5% – по инициативе парламентского большинства.

Кроме того, 5% опрошенных считают, что отзывать депутата должен только парламент, а еще 5% – Президент. Не определились по этому вопросу 10%.

При этом мнения респондентов, опрошенных в разных регионах и среди сторонников разных партий, почти совпадают.

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Больше половины считают, что депутата нужно отзывать за коррупционные деяния, столько же – за несоблюдение избирательных обещаний. Почти 40% считают, что депутата необходимо отзывать за предательство государственных интересов и невыполнение своих обязательств, которые провозглашаются в присяге. Треть - за систематическое отсутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, столько же – за невыполнение своих публичных обещаний относительно поддержки той или другой идеологии. 26% респондентов убеждены, что депутата нужно отзывать в случае перехода в другую фракцию, 22% – за неличное голосование. Не определились по данному вопросу 4%.

Отзыв депутатов за коррупционные деяния больше всего поддерживают сторонники КПУ и «УДАРа», за невыполнение своих публичных обещаний относительно поддержки той или другой идеологии – сторонники Партии регионов, за переход в другую фракцию – сторонники «Батькивщины» и «Свободы». Наиболее строго наказывать за систематическое отсутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов предлагают сторонники коммунистов.

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Исследование было проведено 22-28 февраля. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод исследования - личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face)

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30% - не более 2%, д