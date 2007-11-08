Витренко: в Украине грузинского сценария не будет

В Украине грузинского сценария не будет. Но лишь потому, что Украина имеет существенный запас прочности – мы богаче, чем грузины. Об этом ИнтерМедиа консалтинг заявила лидер прогрессивно-социалистической партии Украины Наталья Витренко.

“События в Грузии стали результатом антинародной политики Саакашвили. И такая же антинародная политика проводится и здесь – в Украине. С одним лишь отличием: Грузия беднее Украины. Поэтому в Грузии это быстрее обострилось. У нас больший запас прочности, чем у Грузии. На Кавказ приходит зима, и все – топить нечем, воды нет, света нет, газа нет. Это существенно обостряет ситуацию. Украина в этом смысле помощнее. Ее можно дольше разворовывать. Вот и получается: одни силы разворовывают, а другие тихо вымирают. Добавьте к этому стремление заблокировать, информационно утопить и уничтожить силы сопротивления в нашей стране. Все это, безусловно, оттягивает проявления народного неповиновения”, – подчеркнула Витренко.

Она также не исключила того, что целиком правдивой может оказаться неподтвержденная информация о том, что Украина готовится предоставить политическое убежище Михаилу Саакашвили и его семье.

“В этом у меня даже сомнений нет. Его (Саакашвили. - ИМК.) идеологический соратник и кум – Президент Украины Виктор Ющенко – будет спасать Саакашвили всячески. Это очевидно. Но мы не оставим это дело без внимания. Скажу больше: мы готовим проект постановления об осуждении политики Саакашвили – особенно в части разгона митинга оппозиции. Мы, несомненно, будем пикетировать Посольство Грузии в Украине”, – сообщила собеседница ИМК.