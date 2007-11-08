Ющенко подписал указ о строительстве доступного жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ №1077/2007 «О мероприятиях по строительству доступного жилья в Украине и улучшения обеспечения граждан жильем».

Текст Указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

Согласно документу, права граждан, которые могут приобрести жилье, с невысоким уровнем доходов будут реализовываться через предоставление им одноразовой целевой государственной помощи для первого взноса на строительство доступного жилья, определение застройщика жилья будет происходить исключительно на конкурсной основе; земельные участки будут бесплатно предоставлены в пользование застройщика для строительства. Указом предусмотрены: отказ от отчислений на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры населенного пункта; строительство застройщиком жилья, которое будет иметь невысокую стоимость; своевременное подведения инженерных сетей к земельному участку собственниками этих сетей.

Президент поручил Кабинету Министров предусмотреть в Госбюджете-2009 расходы на строительство доступного жилья в объеме не менее 0,5% ВВП, разработать в 6-месячный срок для рассмотрения Верховной Радою (ВР) законопроект о строительстве доступного жилья.

При этом Кабмин должен в трехмесячный срок после принятия закона о строительстве доступного жилья обеспечить разработку и внедрение эталонов проектов домов и энергосберегающих технологий строительства.

С целью дальнейшего развития ипотечного рынка в Украине, Кабмину поручено разработать и внести до 1 января 2008 года на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в закон «Об ипотечных облигациях», в котором необходимо предусмотреть снижение расходов, связанных с оформлением перехода прав собственности на жилье и получением кредитов на приобретение жилья.

В трехмесячный срок правительство должно рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения.

В шестимесячный срок Кабмину поручено разработать законопроекты, в которых необходимо предусмотреть сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации в сфере градостроительства, прекратить бесплатное предоставление жилья гражданам с высоким уровнем доходов.

Президент также поручил правительству обеспечить создание Единого государственного регистра прав на недвижимое имущество и их ограничений.

В.ЮЩЕНКО рекомендовал органам местного самоуправления публиковать в СМИ и интернете не реже одного раза в полгода списки граждан, которые стоят на очереди по получению жилья, перечень объектов строительства и количество квартир, которые планируется предоставить таким гражданам.

Президент рекомендовал Национальному банку рассмотреть вопрос целесообразности рефинансирования коммерческих банков под заставу ипотечных облигаций.