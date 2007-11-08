Ющенко считает избирательную систему неудачной пародией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен инициировать изменения пропорциональной модели выборов в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам во время пребывания в Полтаве.

По словам В.ЮЩЕНКО, «пропорциональная избирательная система, особенно на уровне местной власти, является неудачной пародией политической избирательной системы».

«Когда мы в селе говорим о партиях, понимаем, что там ни одной партии нет. Но выборы происходят на партийной основе. Я буду инициировать изменения, стоит это пересмотреть», - подчеркнул Президент.