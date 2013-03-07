Обидчик Шахтера возглавил рейтинг клубов UEFA

Как сообщает официальный сайт UEFA, команда Юргена Клоппа набрала самое большое количество очков и уверенно занимает первое место, опережая итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанский «Реал» и немецкую «Баварию».

А вот лидер минувших сезонов - испанская «Барселона» - опустилась на 9-ю строчку и пропустила вперед, кроме пятерки ведущих клубов, также португальский «Порту», немецкий «Шальке» и испанскую «Валенсию». «Шахтер» пока занимает промежуточную 13-ю строчку, но может еще уступить свою позицию турецкому «Галатасараю» и английскому «Челси», которые продолжают борьбу в еврокубках. Вторым клубом в рейтинге от Украины по итогам текущего сезона стал «Днепр», который пока обосновался на 30-м месте. Впрочем, следом за командой Хуанде Рамоса идут российский «Зенит» и английский «Ньюкасл», но оба коллектива также продолжают борьбу в еврокубках. «Металлист» занимает 37-е место, опережая на сегодняшний день российский «Анжи», швейцарский «Базель» и английский «Ливерпуль». А вот киевское «Динамо» - лишь на 43-м месте. Донецкий «Металлург» - 85-й, а замыкает рейтинг - киевский «Арсенал», обосновавшийся на 117-й строчке.

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По итогам последних пяти сезонов первое место уверенно продолжает удерживать «Барселона», имея в своем активе 151 балл. «Шахтер» находится на 12-м месте, опережая итальянский «Милан» и португальскую «Бенфику». «Динамо» - на 22-м месте, потеряв в рейтинге одну позицию и пропустив вперед «Ювентус», «Металлист» - на 29-й строчке, немного отставая от английского «Тоттенхэма» и голландского ПСВ, а «Днепр» за счет удачного выступления в сезоне 2012/13 поднялся на 86-е место, опередив английский «Сток Сити» и польский «Лех». Далее идет «Ворскла», занимая 129-е место, а следом за полтавчанами «Карпаты» на 130-й строчке. «Металлург» (Донецк) занимает 136-е место, «Таврия» - 144-е, «Арсенал» - 153-е.

Всего в рейтинге клубов УЕФА присутствует 450 клубов.