Кому из политиков больше всего доверяют киевляне (опрос)

Больше всего киевляне доверяют депутату Киевсовета Виталию КЛИЧКО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

В частности, В.КЛИЧКО доверяют 46,1% опрошенных; лидеру блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрию ЛУЦЕНКО - 41,6%; одному из лидеров БЮТ Николаю ТОМЕНКО – 34%; лидеру Европейской партии Николаю КАТЕРИНЧУКУ - 33,2%; одному из лидеров БЮТ Александру ТУРЧИНОВУ - 30,2%; бывшему мэру Киева Александру ОМЕЛЬЧЕНКО - 28,9%; действующему мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ - 21,6%; секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ - 8,8%; депутату Киевсовета Владимиру БОНДАРЕНКО – 7,3%; первому заместителю председателя Партии вольных демократов Михаилу БРОДСКОМУ - 7%; Виктору ПИЛИПИШИНУ – 4,9; Михаилу ПОЖИВАНОВУ, председателю фракции БЮТ в Киевсовете Татьяне МЕЛИХОВОЙ и лидеру фракции “ГАК” в Киевском городском совете Александру ПАБАТУ соответственно 4,8%, 3,8% и 3,3% опрошенных.

В то же время, отвечая на вопрос, за кого из кандидатов вы никогда не проголосуете, киевляне ответили: Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – 47,2%; О.ДОВГОГО – 27,2%; А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 16,5%; А.ПАБАТА – 14,5%; Ю.ЛУЦЕНКО – 13,8%; В.ПИЛИПИШИНА – 13%; А.ТУРЧИНОВА – 11,4%; Н.ТОМЕНКО – 9,4%; В.КЛИЧКО – 8,8% и Н.КАТЕРИНЧУКА – 7,7%.

Опрос проводился 12–23 октября 2007 года. По месту жительства опрошены 2 тыс. 501 респондент в возрасте от 18 лет.