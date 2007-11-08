В ВР может появиться 175 вакантных мест

Если представители Партии регионов не зарегистрируются народными депутатами, то к следующим выборам в парламенте будет 175 вакантных мест.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

По просьбе агентства А.МАГЕРА напомнил механизм регистрации народных депутатов.

Так, по его словам, после объявления официальных результатов выборов отводится 20 дней для того, чтобы кандидаты в народные депутаты, которые были признаны избранными, зарегистрировались в ЦИК.

«Если на протяжении 20 дней они этого не делают, то на 21-й день ЦИК принимает решение о признании таких кандидатов в народные депутаты отказавшимися от депутатского мандата», - сказал А.МАГЕРА, заметив, что 20-дневной срок истекает 16 ноября (включительно). После этого, отметил он, ЦИК признает избранными следующих в списке соответствующей партии или блока. Если таких кандидатов не остается в списке, то места остаются вакантными.

А.МАГЕРА также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день ни один из представителей Партии регионов не подал в ЦИК документы для регистрации.

Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, ВР является полномочной, если в ее состав входит не менее 300 депутатов.

Именно отсутствие 150 депутатов в парламенте 5-го созыва стало основанием для досрочного прекращения полномочий ВР.