У Лавриновича предлагают узаконить дубинки и слезоточивый газ в судах
10:18, 07 марта 2013Политика
961 0
Кабмин предлагает разрешить судебным распорядителям применять в судах спецсредства.
Минюст просит узаконить применение спецсредств в судах
Об этом говорится в соответствующем проекте, который разработало Министерство юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.
«Предлагается расширить полномочия судебных приставов по обеспечению общественного порядка в суде, в том числе путем применения специальных средств, используемых при охране общественного порядка», - цитирует сообщение Тиждень.ua.
Как известно, к наиболее распространенными спецсредствами, применяемыми для охраны общественного порядка, представителей правоохранительных ведомств есть резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter