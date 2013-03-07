У Лавриновича предлагают узаконить дубинки и слезоточивый газ в судах

Об этом говорится в соответствующем проекте, который разработало Министерство юстиции, сообщает пресс-служба Минюста.

«Предлагается расширить полномочия судебных приставов по обеспечению общественного порядка в суде, в том числе путем применения специальных средств, используемых при охране общественного порядка», - цитирует сообщение Тиждень.ua.

Как известно, к наиболее распространенными спецсредствами, применяемыми для охраны общественного порядка, представителей правоохранительных ведомств есть резиновые дубинки и слезоточивый газ.