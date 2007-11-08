Ющенко всем повторяет параграф третий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что для стабильной работы парламента политические силы должны создать новый формат отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пребывания в Полтавской области.

«Я убежден, что стабильность парламента должна базироваться на 3-х принципах: парламент и Конституция создаются для того, чтобы принести политическую стабильность в Украине, формировать механизм четкой реакции на то, что надо обществу на законодательном уровне», - сказал Президент. При этом он отметил, что «бездеятельность парламента или та деятельность, которая была в последние год или полтора года у нас, это признак того, какой парламент не надо иметь».

В.ЮЩЕНКО также считает, что парламентская коалиция должна основываться на политических результатах выборов. «И из тех заявок, которые сегодня сформулированы, оранжевая коалиция демократических сил должна быть сформирована в парламенте», - сказал Президент и призвал «всех сделать достаточные шаги по урегулированию для создания демократической коалиции». Также В.ЮЩЕНКО назвал большой ошибкой мнение, что при перевесе в 3 голоса парламентский институт можно назвать стабильно работающим.

«Параграф третий, который я говорил вчера ТИМОШЕНКО, говорил ЯНУКОВИЧУ и говорю «нашоукраинцам»: вы должны создать новый формат отношений, но не надо формировать политику на реванше, это не может быть политика отдельных персон», - сказал он.