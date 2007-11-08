Тимошенко: капуста для Партии регионов скоро закончится

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает безосновательными заявления представителей Кабмина о снижении цен на продовольственные продукты.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА о снижении цен, в частности на капусту.

«Всем известно, кто любит капусту. Мы знаем, кто всегда на огороде находит капусту – это АЗАРОВ. Но я думаю, что капуста для Партии регионов скоро закончится», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже скоро Партии регионов не будет чем заняться, поскольку в их распоряжении не будет бюджетных ресурсов, государственной собственности и других ресурсов.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинский народ не принадлежит «к категории тех животных, которые едят исключительно капусту».

Лидер БЮТ посоветовала Н.АЗАРОВУ поехать в Донецк и рассказать там избирателям Партии регионов как он видит перспективы развития их жизни.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность, что оценку экономической ситуации сейчас дают не политики, а исключительно граждане Украины, которые потребляют продовольственные продукты по значительно завышенным ценам.

«И поэтому не перед политикумом и средствами массовой информации должен отчитываться АЗАРОВ, а перед теми людьми, которым они обещали улучшение жизни», - заявила лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, на брифинге для журналистов первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отметил снижение роста цен на продукты питания. В частности он отметил снижение цен на овощи, в частности на капусту, на сахар (на 7%). «Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены. Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ заявил, что правительство не устраивает уровень снижения цен на растительное масло, о чем было договорено с производителями и торговцами.