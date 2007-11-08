Ющенко из Полтавы призвал власти Грузии провести диалог

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает власти Грузии провести открытый политический диалог с общественностью для принятия сбалансированного решения по выходу из ситуации, сложившейся в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил сегодня во время пребывания в Полтаве. «Я убежден, что единственный способ вернуть доверие нации – поступать исключительно демократическими методами. Я призываю представителей грузинских властей провести общественный открытый политический диалог, и из уважения к свободе, уважения к собственной конституции принять сбалансированное решение. У властей Грузии есть достаточно конституционных способов для разрешения сложившейся ситуации», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, Министерство иностранных дел Украины уже сделало соответствующее заявление относительно событий в Грузии, и, кроме того, туда отправился заместитель министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Грузии проходили массовые акции протеста, организованные оппозицией. 7 ноября полиция начала разгоны демонстраций с использованием водометов, слезоточивого газа и пластиковых пуль, а в ночь с 7 на 8 ноября президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел на всей территории Грузии чрезвычайное положение сроком на 15 суток, в ходе которого запрещено проводить митинги и демонстрации, выпускать информационные сообщения о ситуации в Грузии на всех теле- и радиоканалах, кроме Общественного телевидения. М.СААКАШВИЛИ заявил о причастности России к массовым акциям протеста в Грузии.

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК срочно направил в Грузию своего Специального представителя Константина ЕЛИСЕЕВА.