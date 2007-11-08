Человек Литвина отказался от депутатского мандата

Сегодня Центральная избирательная комиссия удовлетворила заявление кандидата в народные депутата от Блока Литвина Алексея ГАРКУШИ об отказе от депутатского мандата в интересах Екатерины ВАЩУК.

Как передает корреспондент УНИАН, члены ЦИК единогласно удовлетворили просьбу А.ГАРКУШИ.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, в своем заявлении в адрес ЦИК А.ГАРКУША сказал, что он возглавляет Николаевскую областную государственную администрацию и решил сосредоточить внимание на работе в исполнительных органах.

А.ГАРКУША был кандидатом в народные депутаты в Блоке Литвина под №4, а Е.ВАЩУК - под №21. Всего по результатам внеочередных выборов в ВР Блок Литвина получил 20 депутатских мандатов.

Также ЦИК приняла решение опубликовать это постановление в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».