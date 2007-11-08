БЮТ и НУ-НС ушли из Верховной Рады

Представители «Нашей Украины – Народной самообороны» оставили зал, где должно было происходить заседание подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады 6-го созыва, так и не дождавшись его начала.

Как сообщил в интервью журналистам представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, представители НУ-НС и БЮТ сегодня в полном составе пришли на заседание, однако так и не дождались представителей Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Р.Зварич при этом заметил, что заседание подготовительной группы не может начаться в связи с отсутствием кворума.

В то же время представитель НУ-НС не смог сказать, состоится ли такое заседание завтра. По его словам, пока не принято решение будет ли завтра созываться заседание подготовительной группы.

Р.Зварич отметил, что по информации, которая распространена в СМИ, представители Блока Литвина намереваются в понедельник принять участие в работе подготовительной группы. «Это значит, что уже в понедельник мы будем иметь кворум, чтобы принимать решение», - сказал он.

По словам Р.Зварича, в понедельник также может быть определена дата проведения первого заседания ВР 6-го созыва.

Он напомнил, что БЮТ и НУ-НС настаивают на том, чтобы первое заседание состоялось 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, следом за представителями НУ-НС зал, где должно было состояться заседание, оставили и представители БЮТ.