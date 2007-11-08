Литвин поставил Тимошенко 4 условия

Блок Литвина может проголосовать за кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины, если будут учтены программные принципы блока.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер блока Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что «мы можем и готовы принимать участие в создании коалиции». В то же время он подчеркнул, что «мы никогда не будем в ходить в коалицию».

По его словам, только после создания фракции в парламенте можно начинать процесс создания коалиции.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли будущая фракция, которая будет создана Блоком Литвина, проголосовать за кандидатуру Ю.Тимошенко на должность премьер-министра Украины, В.Литвин отметил: «если мы не будем входить в коалицию, то для нас это - тема для дискуссий». По его словам, «нам нужно посмотреть, которая будет программа» и будут ли в ней учтены программные принципы Блока Литвина, в частности относительно пенсионной реформы, введения почасовой оплаты труда, определения с отношением к земле, а также решения вопросов, которые касаются избирательной системы.

Комментируя ситуацию с невозможностью провести заседание рабочей группы по организации первого заседания сессии нового парламента, В.Литвин сказал: «нужно искать общие точки касания, поскольку, если начинать с конфликта в подготовительной группе, то это может привести к конфликту в ВР». Он еще раз отметил, что руководители политических сил, которые прошли в парламент, должны встретиться и, «глядя в глаза друг другу, договориться по принципиальным вопросам». По его словам, в частности, речь идет о дате проведения первого заседания. «Оптимальной датой» он назвал 20-23 ноября. Он считает, что достаточно непростой является ситуация для Блока Литвина, поскольку, если он будет принимать участие в рабочей группе, то она работоспособна, а если нет, то соответственно, рабочая группа не будет иметь кворума. В то же время В.Литвин напомнил, что даже если 16 представителей рабочей группы соберутся, то еще почти половина ее участников в таком случае не будут принимать участия в заседании. Он считает надуманной ситуацию с тем, что сначала необходимо, чтобы кандидаты в народные депутаты зарегистрировались в ЦИК. Он считает, что здесь необходимы политические договоренности между лидерами фракциями, чтобы снять противостояние. «Если не будет согласия на уровне руководителей политических партий и блоков, то Блок Литвина будет активно участвовать в работе рабочей группы из понедельника», - сказал В.Литвин.

После общения В.Литвина с журналистами к нему подошла лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и сказала, что будет ожидать в одном из залов парламента В.Литвина для проведения переговоров. На данное время эти переговоры длятся.