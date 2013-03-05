Суд отклонил жалобу соратниц Тимошенко, которых вынесли из ее больницы

4 марта Апелляционный суд Харьковской области отказал в удовлетворении апелляционной жалобы народному депутату Татьяне Слюз на постановление Дзержинского районного суда города Харькова, который принял решение об удалении народных депутатов женщин, - Александры Кужель, Людмилы Денисовой и Татьяны Слюз – из отдельного охраняемого блока девятого этажа Центральной клинической больницы «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

"Власть в очередной раз продемонстрировала свое бесцеремонное игнорирование закона и фактически легитимировала незаконные действия неизвестных лиц, которые силой вынесли народных депутатов женщин - Александру Кужель, Людмилу Денисову и Татьяну Слюз из помещения больницы «Укрзализныци», где они находились в поддержку акции гражданского неповиновения лидера оппозиции Юлии Тимошенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение суда "заказное", и демонстрирует, что в Украине отсутствует справедливое правосудие, а власть, как и по делу о лишении мандата народного депутата Сергея Власенко, руководствуется принципом «своим – все, врагам – выборочное применение законодательства».

Они также отметили, что согласно статье 17 Закона Украины «О статусе народного депутата» народный избранник пользуется правом беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также имеет право беспрепятственного доступа на все предприятия, в учреждения и организации, расположенные на территории Украины, независимо от их подчинения, форм собственности, режима секретности. Более того, народный депутат в случае нарушения прав, свобод и интересов человека и гражданина имеет право требовать немедленного прекращения нарушения или обращаться с требованием в соответствующие органы государственной власти.

В пресс-службе отметили, что именно этими правовыми нормами руководствовались женщины народные депутаты – А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз, находясь в помещении больницы «Укрзализныци» и требуя прекратить нарушение прав Юлии Тимошенко.

В сообщении указано, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» оставляет за собой право всеми законными средствами защищать права граждан Украины, права народных депутатов Украины, в том числе через обращение в Европейский Суд по правам человека, который остается единственным судебным органом, выносящий незаангажированные справедливые решения.

Как сообщал УНИАН, 18 января женщин - народных депутатов от «Батькивщины» А.Кужель, Т.Слюз и Л.Денисову, которые 16 января в ЦКБ «Укрзализныци» присоединились к акции гражданского неповиновения экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, силой выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

Милиция заявила, что сотрудники Государственной исполнительной и пенитенциарной служб, которые выдворяли женщин - народных депутатов из медицинского блока харьковской больницы, действовали на законных основаниях согласно решению Дзержинского районного суда города Харькова, которым был удовлетворен иск руководства ЦКБ «Укрзализныци» и Качановской исправительной колонии (№54) об устранении препятствий в деятельности учреждений и удалении указанных лиц из отдельного охраняемого блока девятого этажа больницы.

1 февраля депутаты Л.Денисова, А.Кужель и Т.Слюз направили обращение на имя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия Сергея Кивалова с требованием уволить с должности судью Дзержинского районного суда г. Харькова, которая открыла производству по делу женщин-депутатов, которые присоединились к акции гражданского неповиновения Ю.Тимошенко.