В Черновицкой области дотла сгорела трехэтажная гостиница
18:17, 05 марта 2013Политика
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В Вижницком районе Черновицкой области сгорела гостиница «Карпатська зирка» горнолыжного туркомплекса «Мигово».
В "Мигово" сгорел отель / Фото: migovo.com.ua
Как сообщили УНИАН в сельском совете, огонь вспыхнул в гостинице около 14.30. Трехэтажное помещение деревянное, потому пожар быстро распространился.
Как сообщила корреспонденту УНИАН одна из отдыхающих, "в 15 часов загорелось помещение гостиницы "Карпатська зирка". Пламя перекинулось и на второе здание. Практически за два часа сгорели два здания. Пожарные машины не смогли справиться с огнем».
В УМЧС и УМВДУ в Черновицкой области подтверждают, что «такое событие имело место», однако не дают официальных комментариев и не распространяют никаких версий причин возникновения пожара.
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