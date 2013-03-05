В Черновицкой области дотла сгорела трехэтажная гостиница

Как сообщили УНИАН в сельском совете, огонь вспыхнул в гостинице около 14.30. Трехэтажное помещение деревянное, потому пожар быстро распространился.

Как сообщила корреспонденту УНИАН одна из отдыхающих, "в 15 часов загорелось помещение гостиницы "Карпатська зирка". Пламя перекинулось и на второе здание. Практически за два часа сгорели два здания. Пожарные машины не смогли справиться с огнем».

В УМЧС и УМВДУ в Черновицкой области подтверждают, что «такое событие имело место», однако не дают официальных комментариев и не распространяют никаких версий причин возникновения пожара.