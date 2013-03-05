Евродепутат Хармс говорит, что Власенко судят не по-человечески

Об этом она сказала на брифинге в Высшем административном суде Украины, где рассматривается дело о лишении депутатского мандата защитника Юлии Тимошенко.

«Для меня ужасным является тот факт, что в Украине наблюдается попытка через судебную власть пересмотреть результаты выборов. Я считаю, что господин Власенко был законно избран украинским народом, получил мандат народного депутата, и нет никаких причин считать правильным лишение его депутатского иммунитета или мандата, который он получил в результате выборов», - сказала депутат Европарламента.

Она также заявила, что условия, в которых проходит заседание, и те аргументы, те упреки, которые были услышаны ею во время судебного заседания, - абсурдны, и не могут рассматриваться в рамках правового государства.

Р.Хармс отметила, что до этого она не принимала участия ни в одном судебном заседании в Украине, но условия сегодняшнего заседания расценивает как нечеловеческие.

«Для меня абсурдным является то, что, как выяснилось, на исковом заявлении отсутствует дата, и суд считает это нормальным», - сказала депутата Европарламента.

«Как депутат Европейского парламента я хочу огласить публичное заявление председателю ВР господину Рыбака: «Председатель парламента должен защищать и представлять интересы всех депутатов, которые являются действующими на сегодняшний день. Уже само заседание Регламентного комитета, который рассматривал лишение депутата С.Власенко мандата, и факт проведения этого заседания вне процедур - свидетельствует о том, что что-то в украинском парламенте неправильно. Я не хочу и не могу верить, что господин Рыбак поддерживает эти упреки, которые сегодня были озвучены его представителем в суде, потому что они абсурдны. Я надеюсь, что председатель парламента через такое сомнительное судебное заседание не будет лишать одного из депутатов Верховной Рады мандата», - сказала Р.Хармс.

«Я думаю, что в демократическом государстве политические споры должны решаться политическими методами в парламенте, и использования судебной ветви власти для выяснения политических интересов и исключения из политической борьбы своих оппонентов абсолютно недопустимы. Абсолютно очевидно, что, с европейской точки зрения, которую я здесь представляю, дело господина Власенко является следующим делом политической юстиции в Украине», - подчеркнула депутат Европейского парламента.