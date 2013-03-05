Сех обратилась в ГПУ из-за засекречивания договора с Shell

Народный депутат Украины от Всеукраинского объединения "Свобода", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирина Сех заявляет, что не может получить “засекреченный правительством” текст соглашения с «Шелл».

Как сообщает пресс-служба Львовской областной организации ВО «Свобода», И.Сех обращается в Генеральную прокуратуру с заявлением о преступлении – из-за засекречивания правительством соглашения о разделе продукции между Украиной и компанией "Шелл".

В сообщении пресс-службы отмечается, что месяц назад И.Сех обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой предоставить текст соглашения о разделе продукции между Украиной, компанией "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс" и ООО "Недра Юзовская". Это обращение Н.Азаров переадресовал Минэкологии, откуда поступил отказ. Правительственные чиновники отказались предоставить текст соглашения, аргументировали это решение "конфиденциальностью запрашиваемой информации".

Как утверждает народный депутат, отказ правительства предоставить ей текст соглашения предусматривает наказание по ст. 351 ч. 2 Уголовного кодекса Украины "Не выполнение служебным лицом законных требований комитетов Верховной Рады Украины или временных следственных комиссий Верховной Рады Украины, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации".

По словам И.Сех, правительство не имеет права отказывать депутату в предоставлении текста соглашения, так же как не имеет права налагать гриф конфиденциальности на данный документ. "Мое письмо поступило в Кабмин 4 февраля, а 11 февраля состоялось тайное заседании правительства (о нем не было никаких сообщений), на котором докладывал министр Олег Проскуряков, и на котором, согласно протоколу №11–ДСК, на текст соглашения был наложен гриф конфиденциальности. Замечу, что в министерстве плохо владеют нормативной базой, поскольку с 1998 года гриф "конфиденциально" изъят из применения в документообороте”, - заявила она.

Также И.Сех отмечает, что в министерстве действуют вопреки Закону "О статусе народного депутата", который предусматривает, что народные депутаты имеют право знакомиться не только со служебной или конфиденциальной информацией, но и с любой тайной информацией, которая касается депутатской деятельности. “Правительство нарушило ряд других законов Украины, в частности "О регламенте Верховной Рады", "Об охране окружающей природной среды", и Конституцию Украины", - утверждает депутат.

По ее словам, засекречивание соглашения о добыче сланцевого газа очень напоминает ситуацию с Харьковскими соглашениями, содержание которых долго скрывали от общественности. "Сокрытие текста соглашения с "Шелл" свидетельствует о закулисном характере договоренностей, которые на самом деле должны были бы быть открытыми и публичными. Ведь речь идет о недрах, которые, по Конституции, принадлежат народу Украины. Но от народа скрывают правду о том, что собираются делать на нашей земле с нашим национальным богатством. А если скрывают – значит, собираются разворовывать, бесцеремонно и бесстыже", – отметила И.Сех.