В ПР рассказали о «свинье под занавес» для Власенко

Такие заявления они сделали в эфире телеканала ICTV.

По словам Олейника, защитник экс-премьера Юлии Тимошенко, депутат Власенко не учел "важную норму", которую депутаты приняли в 2012 году.

"Власенко, здесь проморгал, откровенно говоря, норму важную. В прошлом году мы приняли закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, где в переходных положениях записали (а он вступил в силу 15 августа): те, кто являются народными депутатами и адвокатами, должны в течение 90 дней написать заявление о приостановлении адвокатской деятельности ", - отметил он. "Эти сроки (для Власенко) закончились 15 ноября 2012. А дальше пошло нарушение. Если вы скажете "я исправил", то вы нарушение уже совершили, и есть правовые последствия", - заявил регионал.

"Но и сам Власенко, понимая это нарушение, начал отказываться вообще от адвокатских полномочий. Заявление его об отмене свидетельствует о том, что он понимает, что нарушил закон", - считает Олейник.

"Если бы он это написал, как я лично, третьего октября, и подал соответствующее заявление, к нему вопросов не было бы - если бы он сделал заявление до 15 ноября 2012 года", - уточнил заместитель главы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Олейник.

"Если он не приостановил адвокатскую деятельность, то он является адвокатом, сколько бы он ни говорил, что является защитником. Потому что быть защитником и адвокатом невозможно", - добавил он.

Олийнык также отметил, что избавляться от депутатов, которые не голосуют персонально, так же важно, как и от депутатов-совместителей.

В свою очередь, член комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Вадим Колесниченко отметил, что "в отношении Власенко совсем другая ситуация (чем с другими депутатами-совместителями)". "И вот почему. Потому что в данном случае, господин Власенко регулярно подчеркивал, что является адвокатом. Я вам скажу очень простую вещь. Хотелось, конечно, приберечь свинью под занавес, но вообще-то между защитником и адвокатом - существенная разница", - заявил он. "И вот в чем она заключается: никогда и ни один защитник в уголовном процессе не сможет попасть в камеру, не сможет попасть в места лишения свободы к своему клиенту. Для этого нужно быть только адвокатом, иметь удостоверение, и только предоставив удостоверение, он заходит в изолятор, оставив свое удостоверение, и попадает к своему клиенту ", - рассказал депутат.

"Я напомню, как господин Власенко регулярно рассказывал, что имеет право в любое время дня и ночи - действительно только адвокат имеет право в любое время дня и ночи на неограниченное количество часов на свидание со своим клиентом. А общественный защитник на это права не имеет ", - заявил Колесниченко.

Как известно, 5 марта в 14.00 в Высшем административном суде начнется рассмотрение дела о "совместительстве" народного депутата Сергея Власенко.

Украинская правда