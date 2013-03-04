Юрист: У Власенко нет оснований продолжать защиту Тимошенко
Правовые основания для продолжения участия Сергея Власенко в уголовном производстве в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко в качестве защитника выдаются спорными.
Такое мнение ЗиБ высказал управляющий партнер адвокатского объединения «Партнер» Павел Осадчий.
«Статья 45 нового УПК дает возможность выступать защитником только адвокату. Исключение составляют лица, не имеющие адвокатского свидетельства и допущенные в дело на момент вступления в силу нового УПК (специалисты в области права, близкие родственники), - отметил он. - Такой вывод следует из анализа пункта 17 переходных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины: лица, которые на день вступления в силу нового УПК Украины "участвующих в уголовном производстве в качестве защитников и не имеют статуса адвоката", продолжают осуществлять полномочия защитника в таком уголовном производстве » .
Юрист считает, что после вступления в силу нового УПК Украины, лицо может продолжить осуществлять полномочия защитника в уголовном производстве только при условии соответствия двум критериям одновременно:
1. лицо принимало участие в уголовном производстве в качестве защитника на день вступления в силу нового УПК Украины;
2. лицо не имело статуса адвоката.
«Сергей Власенко на день вступления в силу нового УПК Украины участвовал в уголовном производстве в качестве защитника и при этом имел статус адвоката, - отметил П.Осадчий. - Учитывая изложенное, у Сергея Власенко с вступлением в силу нового УПК Украины было лишь два варианта дальнейших действий: первый - предоставить соответствующие документы для подтверждения своих полномочий защитника согласно ст.45 нового УПК (т.е. продолжить осуществлять полномочия как "защитник-адвокат") или завершить осуществление функций защитника в этом производстве ».