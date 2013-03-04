Рыбак собрал у себя лидеров фракций и Макеенко

Как передает корреспондент УНИАН, о проведении этого совещания В.Рыбак объявил во время заседания, которое проводилось по требованию оппозиции.

На заседании присутствовали председатели фракций, В.Макеенко, члены регламентного комитета и другие депутаты.

Всех, кроме В.Макеенко и руководителей фракций, в том числе представителей СМИ, В.Рыбак попросил покинуть помещение.