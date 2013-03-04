Рыбак собрал у себя лидеров фракций и Макеенко

13:42, 04 марта 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак проводит совещание с председателем регламентного комитета парламента Владимиром Макеенко и руководителями фракций.

Рыбак попросил всех непричастных выйти

Как передает корреспондент УНИАН, о проведении этого совещания В.Рыбак объявил во время заседания, которое проводилось по требованию оппозиции.

На заседании присутствовали председатели фракций, В.Макеенко, члены регламентного комитета и другие депутаты.

Всех, кроме В.Макеенко и руководителей фракций, в том числе представителей СМИ, В.Рыбак попросил покинуть помещение.

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