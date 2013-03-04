Кличко и Тягнибок решили уйти от Рыбака вслед за Яценюком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время заседания совета после выступления Арсения Яценюка.

“Проводить Согласительный совет сейчас, в такой ситуации, нет абсолютно никакого смысла”, - сказал лидер “Свободы” Олег Тягнибок.

Он отметил, что поддерживает предложение А.Яценюка собраться в кабинете председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и просмотреть каждый пункт тех замечаний и обращений, которые задекларировал руководитель фракции “Батькивщина”.

О.Тягнибок отметил, что на сегодняшний день статус депутата от оппозиции ничего не стоит.

“Вы, как представитель большинства, себе позволяете вещи, которые, наверное, себе не может позволить глава парламента какой-либо страны”, - сказал он, обращаясь к В.Рыбаку.

О.Тягнибок также отметил, что парламент на сегодняшний день является недееспособным.

“Действительно, создается очень большое подозрение, что парламентское большинство заинтересовано в том, чтобы скомпрометировать деятельность Верховной Рады и, возможно, привести к роспуску парламента”, - сказал О.Тягнибок.

При этом он добавил, что оппозиция с радостью примет это, потому что готова к новым выборам.

“Мы прекрасно понимаем, что в таком состоянии парламент, когда уничтожены основы парламентаризма, работать не может”, - сказал О.Тягнибок.

В свою очередь лидер “УДАРа” Виталий Кличко выразил мнение, что каждый депутат может оказаться на месте тех, кого лишают депутатских мандатов. Он также поддержал идею о перерыве в заседании Согласительного совета.