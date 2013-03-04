В суде допрашивают экс-губернатора Щербаня - Власенко увидел сценарий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», на заседании в качестве потерпевшего присутствует сын Е.Щербаня.

При этом, прокурор Лиля Фролова обратилась к судье Анне Медушевской с просьбой проводить заседание невзирая то, что на него не была доставлена подозреваемая экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

В свою очередь, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко подчеркнул, что экс-премьер не отказывалась от доставки на судебный допрос, а ее просто не доставили.

«Я понимаю, что прокурорам хочется проводить это заседание без Тимошенко, но я хочу подчеркнуть, что это дело об убийстве, и Юлия Тимошенко проходит по этому делу как обвиняемая», - отметил С.Власенко.

Он также сказал, что на сегодняшний день есть два пути решения вопроса присутствия Ю.Тимошенко в суде.

«Во-первых, нужно признать, что Юлия Тимошенко находится на стационарном лечении, поскольку даже те справки, которыми руководствуется прокуратура, выписаны харьковской больницей «Укрзализныци», во-вторых, Юлия Тимошенко подала заявление о своем желании присутствовать лично на судебном заседании в Киеве, хотя закон не требует от нее такого заявления», - сказал С.Власенко.

Защитник также добавил, что от Ю.Тимошенко не зависит ее присутствие на судебном заседании, поскольку этот вопрос находится в компетенции пенитенциарной службы, которая доставляет на судебное заседание.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко неоднократно требовала собственного участия во всех допросах так называемых «свидетелей».

Защитник также отметил, что видео из палаты Ю.Тимошенко, где она советует тюремщикам действовать по закону, смонтировано. Он также возмущен тем, что в ее палате был мужчина - тюремщик, а не женщина.

"Вам подали, как всегда, вырезанный кусок. Это же не полное видео с момента прихода и выхода господина Колпащикова. Вам нарезали кусочки, а презентовали как целое видео", - сказал С.Власенко.

В связи с тем, что Ю.Тимошенко не доставили на судебное заседание, ее защитники просят перенести заседание.

Между тем, А.Медушевская продолжила судебное заседание. В данное время проводится допрос бывшего губернатора Сумской области Владимира Щербаня.

Он отметил «что был заочно знаком с Тимошенко с 1995 года. Позже встречался с ней в пределах работы, и имел исключительно деловые отношения».

В свою очередь, защитник С.Власенко обратил внимание, что свидетель пришел на судебный допрос с заготовленными бумагами.

«Я хочу обратить внимание, что в предыдущих показаниях Владимира Щербаня не было цифр или какой-то другой информации, которая нуждалась бы в заметках. Я понимаю, что прокуратура уже приготовила показания», - отметил С.Власенко.

Впрочем, судья А.Медушевская отказалась реагировать на это обращение защитника.