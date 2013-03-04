БЮТ: Глава комитета ВР, «отбирающего» у Власенко мандат, сложил полномочия

08:50, 04 марта 2013
Политика
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По сообщению бютовца Княжицкого, Макеенко слагает полномочия.

Владимир Макеенко

Владимир Макеенко сложил с себя полномочия председателя регламентного комитета ВР.

Об этом сообщил бютовец Николай Княжицкий со ссылкой на своего коллегу Михаила Хмиля, информирует Украинская правда.

"Только что в присутствии 8 депутатов от разных фракций Макеенко заявил, что слагает с себя полномочия председателя комитета", - сказал Княжицкий.

Это произошло после заседания регламентного комитета ВР, на котором Макеенко пытался легализовать решение об обращении в ВАСУ с просьбой лишить бютовца Сергея Власенко депутатских полномочий.

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