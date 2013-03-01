Янукович говорит, что потратил на благотворительность почти 7,5 млн гривен

Об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.Януковича, начиная с 25 февраля 2010 года на благотворительные цели им было перечислено 7 миллионов 552 тысячи 400 гривен.

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В частности, в 2011 году В.Янукович перечислил 120 тысяч гривен благотворительной помощи детскому дому - «Многодетная семья Михаила Жара» в с. Молница Черновицкой области, где воспитываются 256 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Президент напомнил, что эта сумма была указана в его декларации о доходах за 2011 год.

В 2012 году на благотворительные цели В.Янукович перечислил 7 миллионов 432 тысячи 400 гривен (4-м маленьким детям до 4 лет).

Так, денежная помощь в сумме 160 тыс. грн была перечислена Пузийчуку Виктору (с. Базар, Народицкий р-н Житомирской обл.), 2010 года рождения, на лечение врожденного порока сердца. Мальчик нуждался в срочной операции.

Денежная помощь в сумме 800 тыс. грн перечислена Тарандюк Ане (Овручский р-н Житомирской обл.), 2011 года рождения, которая имела врожденный порок - отсутствие слоя кожи, и нуждалась в неотложной операции и лечении за рубежом.

Денежная помощь в сумме 4 млн 682 тыс. грн перечислена Смыковскому Алексею (Овручский р-н Житомирской обл.), 2009 года рождения, который имеет врожденный порок головного мозга и нуждается в лечении за рубежом.

Также денежная помощь в сумме 1 млн 790 тыс. гривен перечислена Лазаренко Веронике (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), 2010 года рождения, которая больна раком костного мозга.

В.Янукович отметил, что эти суммы будут указаны в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год и обнародованы в установленном порядке.