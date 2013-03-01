Эксперты: Янукович начал президентскую кампанию

Количество информационных поводов за последнюю неделю свидетельствует о том, что Президент Украины Виктор Янукович начал свою избирательную президентскую кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Диалог со страной», сегодня - пресс-конференция, в среду - расширенное заседание Кабмина с участием Президента с анонсированием Программы экономического развития. Эти ключевые события за последнюю неделю свидетельствуют, что президентская команда начинает фактически президентскую кампанию”, - заметил В.Карасев.

По словам эксперта, это подтверждается и тем, что Программа экономического развития была принята только на два года - до 2015 года, когда должны состояться президентские выборы.

«Понятно, что это будет экономическое сопровождение избирательной кампании Президента и его команды», - сказал он.

Как отметил В.Карасев, Президент демонстрирует перехват инициативы в информационном кругу.

Такого же мнения придерживается и председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Однако политолог заметил, что это не начало избирательной кампании, а старт подготовки к ней.

В.Фесенко добавил, что В.Янукович нашел удобный для себя формат общения с Россией и Европейским Союзом, о чем свидетельствуют его ответы во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.