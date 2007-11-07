Симоненко уже не ждет милости от Ахметова

Сегодня во время митинга по случаю 90-й годовщины Октябрьской революции, который состоялся в Киеве на Европейской площади, его участники приняли резолюцию, в которой требуют ликвидировать институт президентства и национализировать стратегически важные промышленные объекты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, также в этой резолюции участники митинга призывают «трудящихся Украины» вынести на референдум проект Конституции, разработанный КПУ; требуют предоставить русскому языку статус государственного, а также установить государственный контроль над ценовой политикой в государстве.

Также во время митинга его участники зачитали обращение, в котором, в частности, отмечается, что «очевидной причиной роста цен и тарифов является деятельность олигархических кланов и… за это отвечают националисты во главе с Президентом».

По убеждению участников митинга «только КПУ при поддержке народа сможет сдержать рост цен».

Как отмечается в документе, «ждать милости от олигархов напрасная трата времени». Поэтому митингующие и организаторы акции, обращаясь к «трудящимся Украины» призвали их выступить с акциями протеста.

После провозглашения указанных документов, митинг левых сил по случаю очередной годовщины Октябрьской революции завершился.