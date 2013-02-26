Яценюк говорит, что Кличко надо думать быстрее, пойдет ли он в мэры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления народных депутатов, избранных в мажоритарных округах в столице, которые призвали В.Кличко до 1 марта определиться со своим участием в выборах мэра.

«Победить мы можем в том случае, если оппозиция выставит единого кандидата, если один из наиболее вероятных и самых сильных кандидатов определится относительно участия или неучастия в этой избирательной кампании. Поэтому мы будем ожидать его решения», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что оппозиция не должна медлить с определением своего кандидата на должность Киевского городского головы.

«Чтобы не произошло так, что мы затянем процесс определения, и Партия регионов в один прекрасный момент быстро проголосует постановление о проведении выборов и поставит нас перед фактом. И мы будем не готовы к тому, чтобы выдвинуть единого согласованного кандидата», - заметил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция должна иметь своего единого кандидата в мэры, принять решение о поддержке в каждом округе единого оппозиционного кандидата в депутаты Киевского городского совета и согласовать свои политические подходы относительно участия в избирательной кампании в столице.

«Выигрыш в городе Киеве является залогом выигрыша президентской кампании 2015 года», - убежден А.Яценюк.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что участие в выборах мэра Киева не означает для кандидата невозможность принимать участие в выборах Президента.

«Что касается каких-либо президентских амбиций, то никаких ограничений в этом вопросе нет. И даже наше заявление, которое было провозглашено по этому вопросу, оно звучало очень четко, без каких-либо условий, дополнительных предупреждений – вперед на выборы», - сказал А.Яценюк.

Он выразил мнение, что выборы мэра Киева являются очень серьезной площадкой для дальнейших побед оппозиции.