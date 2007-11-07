Симоненко повел 2 тысячи сторонников в центр Киева

Сегодня около 13.00 почти 2 тысячи сторонников Коммунистической партии Украины отправились от Арсенальной площади в центр столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, со всех сторон колонна сторонников окружена сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут», которые одеты в бронежилеты и имеет при себе защитные шлемы, спецсредства, в частности резиновые дубинки.

Во главе колонны идут лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и другие руководители партии.

Также в авангарде колонны идут мужчины, переодетые в форму матросов и солдат времен революции, несут транспарант «Вся власть советамъ!».

Перед началом движения колонны в интервью журналистам, отвечая на вопрос, касающийся возможных провокаций, П.СИМОНЕНКО ответил: «Эти провокаторы - представители Президента, которых он держит на коротком поводке».

По его словам, таким образом Президент пытается лишить людей памяти об историческом прошлом страны.