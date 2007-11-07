Симоненко повел 2 тысячи сторонников в центр Киева
Колонну окружает "Беркут"
Сегодня около 13.00 почти 2 тысячи сторонников Коммунистической партии Украины отправились от Арсенальной площади в центр столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, со всех сторон колонна сторонников окружена сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут», которые одеты в бронежилеты и имеет при себе защитные шлемы, спецсредства, в частности резиновые дубинки.
Во главе колонны идут лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и другие руководители партии.
Также в авангарде колонны идут мужчины, переодетые в форму матросов и солдат времен революции, несут транспарант «Вся власть советамъ!».
Перед началом движения колонны в интервью журналистам, отвечая на вопрос, касающийся возможных провокаций, П.СИМОНЕНКО ответил: «Эти провокаторы - представители Президента, которых он держит на коротком поводке».
По его словам, таким образом Президент пытается лишить людей памяти об историческом прошлом страны.