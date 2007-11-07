Ключковский говорит, что с неподписантами разберутся по-хорошему

Член блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что вопрос с неподписантами заявления о формировании коалиции между БЮТ и НУ-НС будет решен «не юридическим, а мирным путем».

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН, комментируя вчерашние высказывания председателя Политсовета НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, который отметил, что те, кто “почувствовал, что он за широкую коалицию”, должны об этом заявить, и “у нас есть еще время, чтобы три следующих депутата, которые прошли по списку НУ-НС, вошли в депутатскую фракцию НУ-НС».

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, это вопрос юридически решить достаточно сложно. По его словам, согласно законодательству Украины, исключить кандидатов в народные депутаты Украины после выборов невозможно. Он подчеркнул, что это возможно сделать только в предвыборный период. По его словам, после выборов кандидат может быть исключен из списка только в соответствии с собственноручно написанным им заявлением.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал, что “мне не хотелось, чтобы такие вопросы решались юридическим путем, поскольку всегда есть возможность “мирно” договориться”. В то же время он отметил, что вокруг ситуации с подписанием заявления “больше нагнетается ситуация”, чем она является в действительности серьезной.

В то же время другие представители блока “НУ-НС” считают, что ситуация будет решена после вмешательства в нее Президента Украины, Почетного председателя партии “Народный Союз Наша Украина” Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЁВКА. Позже пресс-служба блока заявила, что И.КРИЛЬ и В.ПЕТЁВКА подпишут парафированное соглашение о создании демократической коалиции в понедельник – 5 ноября.

6 ноября И.КРИЛЬ в комментарии «Газеті 24» заявил, что не собирается подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.