Милиция стережет Майдан от левых и правых

Сегодня в Киеве во избежание столкновений между левыми и правыми политическими силами во время проведения массовых мероприятий по случаю 90-й годовщины Октябрьской революции сотрудники милиции перекрыли периметр вокруг Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, так, в частности, металлическим ограждением отгорожен Майдан Незалежности со стороны Европейской площади, улиц Институтской, Городецкого, Прорезной, Михайловской, Софиевской.

Сейчас на Майдане Незалежности дежурит немалое количество сотрудников милиции. Также на месте здания бывшего Министерства экологии стоит свыше десяти автобусов, в которых находятся бойцы спецподразделения МВД «Беркут».

Запланированная на 8.00 акция Всеукраинского объединения «Свобода» почему-то не состоялась.

Как сообщал УНИАН, окружной административный Суд Киева запретил Коммунистической партии Украины и Всеукраинскому объединению “Свобода” проведение акций 7 ноября на Майдане Незалежности и Крещатике.

Таким образом, КПУ имеет право провести свои мероприятия по случаю 90-летия Октябрьской революции на Арсенальной площади и, при желании, спуститься колоннами к Европейской площади. Но им запрещено идти к памятнику Ленину через Крещатик.

В то же время, поскольку ВО “Свобода” подавала заявку на проведение своей акции «Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идея - запрещена» только на Майдане Незалежности, то теперь, после решения суда, они не могут 7 ноября проводить никаких мероприятий.