Богатыреву обвиняют в неправдивой информации о сыне и его бизнесе

Об этом говорится в заявлении А.Сенченко, переданном УНИАН пресс-службой депутата.

А.Сенченко сообщает, что имеет выписку из реестра акционеров ЗАО «Биолик», которая подтверждает, что А.Богатырёв 5 ноября 2010 легализовался как владелец 19,6827% акций указанной компании, а 17 ноября 2011 года уже имел 19,7355% акций компании «Фармстандарт-Биолик». Только 6 февраля с.г. А.Богатырёв «продал» принадлежащий ему пакет акций своему партнеру, и только 15 февраля с.г. компания официально сообщила, что А.Богатырёв уволился с должности члена наблюдательного совета ПАО "Фармстандарт-Биолик".

«Таким образом, министр Богатырёва 4 февраля публично врала гражданам страны на брифинге в Кабинете министров Украины», - отметил А.Сенченко.

Он также сообщил, что в ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой по его обращению, выявлены факты нарушения законодательства о государственных закупках.

«Однако, семейный клан Богатырёвой предпринимает массированные усилия, направленные на переквалификацию системной коррупции в Минздраве в отдельные ошибки исполнителей», - убежден депутат.

А.Сенченко подчеркивает, что считает своей обязанностью обратить внимание на «раскрытую Антимонопольным комитетом систему закупок различных вакцин министром Раисой Богатырёвой у своего сына Александра Богатырёва, осуществленную за счет налогоплательщиков».

«Преступная схема заключается в том, что во всех тендерах на сумму 17.946.604,92 грн, перечисленных в прилагаемом документе, принимали участие ПАО "Фармстандарт-Биолик" и ООО «Бизкарта» или ООО «Валанж-фарм». При этом все участники предлагали Минздраву только вакцины производства "Фармстандарт-Биолик"», - отметил депутат.

По его информации, анализ проведенных «тендеров», сделанный Антимонопольным комитетом Украины, позволяет утверждать, что во всех случаях документы, подтверждающие соответствие предложений конкурсных торгов техническим, качественным и другим требованиям к предмету закупки, в особенности их реактогенности и срокам пригодности на момент поставки, отсутствовали. Такие нарушения выявлены как при закупках вакцин для профилактики вирусного гепатита В, так и при закупках вакцин от дифтерии и столбняка.

«Такие выводы, в сочетании с ранее опубликованными материалами, которые подтверждают факты вопиющих нарушений при производстве вакцин на предприятии ПАО "Фармстандарт-Биолик", и подозрениями, связанными с причинами гибели младенцев, являются достаточными основаниями, для того, чтобы изменить статус проверки проведенной Генеральной прокуратурой по депутатскому обращению на статус уголовного расследования», - считает А.Сенченко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу народного депутата А.Сенченко, Государственная служба по лекарственным средствам временно запретила реализацию, хранение и применение всех серий вакцины для профилактики гепатита В производства ПАО «Фармстандарт-Биолик», Украина.

Также пресс-служба депутата отмечала, что Генпрокуратура вынесла решение о проведении проверки о соблюдении законодательства Министерством здравоохранения при закупке вакцин производства «Фармстандарт-Биолик».

Пресс-служба депутата подчеркивала, что среди руководителей ПАО «Фармстандарт-Биолик» есть сын министра здравоохранения Р.Богатырёвой Александр.

4 февраля на брифинге Р.Богатырёва заявила, что ее сын Александр не является совладельцем "Фармстандарт-Биолик".

По словам Р.Богатырёвой, Минздрав проводит проверку процедуры тендерных закупок вакцины производства “Фармстандарт-Биолик”.

Р.Богатырёва также опровергла информацию о смерти детей от вакцины производства ПАО “Фармстандарт-Биолик”.