Ставицкий говорит, что ЕС перейдет от слов к делу относительно цены на газ для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил сегодня украинским журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.

“Европейская сторона поддержит Украину в попытках изменения цены на газ. До этого были декларации, сейчас будут определенные механизмы”, - сказал министр.

Он не предоставил других деталей, отметив лишь, что эти механизмы будут закреплены во время саммита Украина-ЕС 25 февраля.

Во время саммита Украина и ЕС планируют подписать седьмой доклад о реализации Меморандума о взаимопонимании в энергетическом сотрудничестве.