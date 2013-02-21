Ставицкий говорит, что ЕС перейдет от слов к делу относительно цены на газ для Украины
16:21, 21 февраля 2013Политика
2204
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявляет, что Европейский Союз поддержит Украину в вопросах изменения цены на газ.
Ставицкий говорит, что механизмы будут закреплены во время саммита 25 февраля
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил сегодня украинским журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.
“Европейская сторона поддержит Украину в попытках изменения цены на газ. До этого были декларации, сейчас будут определенные механизмы”, - сказал министр.
Он не предоставил других деталей, отметив лишь, что эти механизмы будут закреплены во время саммита Украина-ЕС 25 февраля.
Во время саммита Украина и ЕС планируют подписать седьмой доклад о реализации Меморандума о взаимопонимании в энергетическом сотрудничестве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter