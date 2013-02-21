Заместитель Министра обороны Украины Владимир Можаровский примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров

22 февраля 2013 года в Клубе Кабинета Министров Украины (ул. Институтская, 7) заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский примет участие в прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины.

Перед началом мероприятия в 13.40 состоится 20-минутный брифинг для представителей средств массовой информации.

Во время прямой правительственной телефонной линии все желающие с 14.00 до 16.00 по телефону (044) 254-05-65 смогут задать Владимиру Можаровскому вопросы, касающиеся жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины.

Представители СМИ, желающие принять участие в 20-минутном брифинге и осветить прямую телефонную линию Кабинета Министров Украины, за справками обращаться по телефонам Департамента прессы и информации Министерства обороны Украины: (044) 253-03-19 и 253-20-73.