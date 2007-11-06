БЮТ видит Ющенко за неподписантами от НУ-НС

Подписание обязательства о создании в парламенте шестого созыва демократической коалиции с БЮТ всеми членами блока "Наша Украина – Народная самооборона" зависит от руководителей блока и президента Виктора Ющенко.

Такое мнение в эфире канала "1+1" высказал один из лидеров БЮТ Александр Турчинов.

"Криль и Петевка – близкие люди к руководителю главы секретариата президента Балоги, Плющ – пока работает секретарем СНБО. То есть это люди, приближенные к президенту", - сказал член БЮТ.

"Я думаю, когда президент займет четкую принципиальную позицию, этих колеблющихся людей в "Нашей Украине" не останется, и все они выполнят свою предвыборное обещание о формировании демократической коалиции", - добавил он.

На уточняющий вопрос, от кого, по мнению Турчинова, зависит подписание обязательства о создании демкоалиции всеми членами "НУ-НС", представитель БЮТ сказал: "Я думаю, от принципиальной позиции президента и тех политических лидеров, которые создали блок "НУ-НС".

Относительно возможности неизбрания лидера БЮТ Юлии Тимошенко премьер-министром, Турчинов заявил: "Я не хочу играть в пессимистический сценарий, потому что я - оптимист".

"Я убежден, что наши союзники сделали выводы из кризиса 2005 года и не пойдут снова путем, который приведет к политической катастрофе", - добавил он.

Турчинов высказал уверенность в том, что "как минимум 228 народных депутатов выполнят свои предвыборные обещания - они сформируют коалицию, изберут главу Верховной Рады, премьер-министра, сформируют правительство, и оно начнет работать".

Комментируя неучастие представителей Партии регионов в заседании рабочей группы по подготовке проведения первого заседания Верховной Рады шестого созыва, один из лидеров БЮТ сказал:

"Независимо от того, хотят "Регионы" - не хотят "Регионы", будут они саботировать или не будут, сессия начнется в конституционный срок, я думаю ориентировочно 20 ноября".

Украинская правда