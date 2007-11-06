Львовские депутаты указали Ющенко на бывшего офицера КГБ

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателю Верховной Рады Украины VI созыва с просьбой пересмотреть все политические решения относительно участия Украины в Содружестве независимых государств (СНГ).

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, обращение было принято 31 октября во время заседания XVI сессии Львовского областного совета V созыва, и его поддержали 86 из 120 депутатов.

В тексте обращения, переданном УНИАН, в частности подчеркивается, что «назначение секретарем СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА, бывшего высокопоставленного офицера КГБ СССР, вызывает глубокое беспокойство относительно возможной подмены в будущем экономических приоритетов политическими, что могут навредить имиджу Украинского государства».

Комментируя журналистам это решение облсовета, депутат Андрей РОЖНЯТОВСКИЙ, выразил мнение, что «после выхода из СНГ альтернативным вариантом для Украины может стать практика заключения двух- или трехсторонних соглашений с отдельными государствами о сотрудничестве и торгово-экономических договоренностях».

Как проинформировали в пресс-службе Львовского облсовета, на данное время над этим решением областного совета работает специальная группа, которая согласует текст обращения со всеми правовыми нормами. Документ после подписания председателем Львовского облсовета Мирославом СЕННИКОМ будет направлен в Секретариат Президента и председателю Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Совет глав стран-участниц Содружества независимых государств принял решение об избрании председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ представителя России Сергея ЛЕБЕДЕВА. По данным российских информагентств, ранее С.ЛЕБЕДЕВ возглавлял Службу внешней разведки РФ.