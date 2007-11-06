Тимошенко говорит, что ВР соберется и без регионалов

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет, что заседание Верховной Рады VI созыва состоится даже при условии неявки на него Партии регионов.

«Мы будем проводить первое заседание Верховной Рады при любых обстоятельствах, потому что 228 депутатов есть в демократической коалиции», - сказала она, отвечая на вопрос, как будут действовать БЮТ и НУ-НС в случае повторной неявки Партии регионов на заседание подготовительной депутатской группы, сообщает сайт БЮТ.

При этом она заверила, что БЮТ и НУ-НС будут «продолжать аккуратно приходить на заседание рабочей группы».

Юлия Тимошенко также выразила мнение, что поддержка Партии регионов будет уменьшаться "с каждым днем", поскольку "люди будут видеть, что она разрушает жизнь страны".