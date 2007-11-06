НУ-НС поддержит и Плюща, только бы его внес Ющенко

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» ожидает позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по кандидатуре на должность председателя Верховной Рады.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил представитель блока НУ-НС Роман ЗВАРЫЧ.

«Если это будет ПЛЮЩ, то он будет нами поддержан, если будет КИРИЛЕНКО - тем более, поскольку руководящие органы нашего блока определились с этой кандидатурой. Мы ожидаем позиции Президента», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

При этом он подчеркнул, что кандидатура секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА на должность председателя ВР VІ созыва от блока НУ-НС не обсуждалась. «Обсуждалась только кандидатура КИРИЛЕНКА», - отметил Р.ЗВАРЫЧ.