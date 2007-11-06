Мороз говорит, что можно собраться завтра. Или позже. Или без него

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ предлагает перенести на завтра заседание Подготовительной группы по организации первой сессии ВР VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня журналистам.

«Я предложил собраться всем завтра, перед этим посоветовавшись. Они соберутся, и если их это устроит, проведут заседание завтра. Или позже. Время еще есть», - сказал А.МОРОЗ.

Также председатель ВР 5-го созыва сказал, что пока не принял решения о своем участии в заседании Подготовительной группы. «Если будет полный состав рабочей группы – я приду, если снова будет подобная ситуация, как сегодня, то я не приду. Но есть одно обстоятельство: заседание рабочей группы может проходить и без председателя Верховной Рады предыдущего созыва», - пояснил он.

А.МОРОЗ также сообщил, что сегодня на заседании группы по подготовке первой сессии ВР VІ созыва присутствовало 19 из 30 представителей, делегированных в ее состав 5 политическими силами. Сразу после начала заседания зал покинули представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, представители КПУ Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ, а также представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

По словам А.МОРОЗА, блок НУ-НС заменил в составе рабочей группы Юрия ЛУЦЕНКО Тарасом СТЕЦЬКИВЫМ.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов предлагает перенести заседание Подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады 6-го созыва до завершения процедуры регистрации народных депутатов.