Мороз тоже ушел из Рады - в знак протеста

Председатель Верховной Раді V созыва Александр МОРОЗ покинул заседание Подготовительной группы по организации первой сессии ВР VІ созыва из-за нарушения регламента по избранию руководства Группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня журналистам.

«Положение о рабочей группе по инициативе представителей БЮТ был о проголосовано. Это положение соответствует содержанию регламентных норм о работе временной комиссии ВР», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, положение предусматривает избрание председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии большинством членов Подготовительной группы. «Но голосов не хватало, и А.ТУРЧИНОВ инициировал голосование по упрощению процедуры - то есть большинством от присутствующих», - пояснил он. А.МОРОЗ считает, что изменение процедуры голосования по избранию руководства Подготовительной группы является искажением логики регламентных норм и временного положения о Подготовительной группе. «Поэтому дальше вести это заседание мне, зная, что это отклонение от регламента – я не могу этим заниматься. Я предложил посоветоваться с коллегами, собраться всем вместе и договориться о кандидатуре», - пояснил председатель ВР 5-го созыва.

А.МОРОЗ также сообщил, что представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ предложил кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА на должность руководителя Подготовительной группы, а Юлия ТИМОШЕНКО – кандидатуру Романа ЗВАРЫЧА. По его мнению, обе кандидатуры являются достойными.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов сегодня не принимали участия в заседании Группы по подготовке первого заседания ВР 6-го созыва и предложили отложить это заседание до завершения процедуры регистрации народных депутатов.

Также заседание оставили представители КПУ в этой Подготовительной группе Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ, а позже – ушел и представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Всего подготовительная группа состоит из 30 представителей политических сил, прошедших в ВР.