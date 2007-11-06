К демаршу Богатыревой и Мартынюка присоединился человек Литвина

В заседании Подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины 6–го созыва объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с тем, что на данный момент нет кворума для проведения заседания.

В частности, заседание Подготовительной группы оставила представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА. Также заседание оставили представители КПУ в этой Подготовительной группе Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ, а позже – ушел и представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Всего подготовительная группа состоит из 30 представителей политических сил, прошедших в ВР. На данный момент в связи с тем, что ряд представителей не принимает участия в работе, количество членов группы составляет менее 15ек.

Перерыв объявлен на 15 минут.