К демаршу Богатыревой и Мартынюка присоединился человек Литвина
Объявили перерыв
В заседании Подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины 6–го созыва объявлен перерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, это связано с тем, что на данный момент нет кворума для проведения заседания.
В частности, заседание Подготовительной группы оставила представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА. Также заседание оставили представители КПУ в этой Подготовительной группе Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ, а позже – ушел и представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
Всего подготовительная группа состоит из 30 представителей политических сил, прошедших в ВР. На данный момент в связи с тем, что ряд представителей не принимает участия в работе, количество членов группы составляет менее 15ек.
Перерыв объявлен на 15 минут.