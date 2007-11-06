В НУ-НС идет конкуренция за будущее лидерство

Член блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Ксения ЛЯПИНА считает отказ членов блока Василия ПЕТЕВКИ, Игоря КРИЛЯ и Ивана ПЛЮЩА подписать декларацию о создании коалиции с БЮТ попытками решить внутренние проблемы

Об этом она сказала, отвечая сегодня на вопрос журналистов.

«Мои коллеги сейчас решают внутренние проблемы, поскольку никаких внешних проблем нет. Я не слышала от И.КРИЛЯ или В.ПЕТЕВКИ, что они не хотят вступать в коалицию с БЮТ. Известно, что мы создаем будущую единую партию и, естественно, идет конкуренция за будущее лидерство. Но это нельзя решать путем ошибочных внешних сигналов», - сказала К.ЛЯПИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, она также считает, что общество нервничает от подобных сигналов. «К сожалению, мои коллеги не понимают того, что каждое их слово воспринимается обществом и волнует людей», - сказала К.ЛЯПИНА. Она также отметила, что то, что члены НУ-НС поставили подписи под декларацией о создании коалиции с БЮТ, является политической волей членов блока.

«Мы еще не стали депутатами, не принесли присягу, поэтому ничего другого подписывать не можем», - сказала К.ЛЯПИНА.

Отвечая на вопрос журналистов, она также отметила, что кандидатуру премьер-министра должен выдвигать БЮТ.

«Кандидатуру премьера будет выдвигать БЮТ. Я буду очень поражена, если они выдвинут какую-то другую кандидатуру, кроме Юлии ТИМОШЕНКО», - заявила К.ЛЯПИНА. При этом она напомнила, что согласно подписанному договору между НУ-НС и БЮТ кандидатуру премьера выдвигает та политическая сила, которая набирает больше голосов на парламентских выборах.

«Всем известно, кто набрал больше голосов, о каких еще гипотетических вещах можно вести речь», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА. Позже пресс-служба блока заявила, что И.КРИЛЬ и В.ПЕТЕВКА подпишут парафированное соглашение о создании демократической коалиции в понедельник – 5 ноября.

Сегодня, 6 ноября, И.КРИЛЬ в комментарии «Газете 24» заявил, что не намерен подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.

«Я далек от того, чтобы подписать это обязательство. Мне даже не дали его на руки, хотя я настаивал на том, чтобы внимательно его прочитать и проанализировать. Мне сказали, что это непубличный документ», - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, если документ действительно является непубличным, то почему были вынесены на публичное обсуждение его фамилия и фамилии его коллег. «Почему именно нас троих, хотя мне известно, что тех, которые не подписали, было больше? Настоящий документ не имеет юридической силы. Он нужен только для того, чтобы подставлять людей», - сказал И.КРИЛЬ.