Завтра на Майдан претендуют Тягнибок и Симоненко

Киевская городская государственная администрация намерена обратиться в суд по поводу ограничения мероприятий политических сил на Майдане Независимости 7 ноября.

Об этом сообщил УНИАН начальник главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК. По его словам, на сегодняшнем совещании, которое проводилось в его управлении, представители КПУ и ВО «Свобода» не согласились на предложение мэрии разделить во времени или пространстве проведение своих мероприятий по случаю годовщины Октябрьской революции. Они аргументировали это тем, что у каждой силы «свои задачи», объяснил В.ГОНЧАРУК.

Из-за этого, по его словам, руководство города приняло решение с целью не допустить физического противостояния между представителями левых и правых сил, обратиться в судебные органы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 ноября заявки на проведение митингов и демонстраций на Майдане Незалежности 7 ноября по случаю годовщины Октябрьской революции подали в КГГА Коммунистическая партия Украины и Всеукраинское объединение “Свобода”.

В частности, КПУ планирует провести 5 и 7 ноября автопробег по улицам города с привлечением 15 автомашин, а также непосредственно 7 октября - демонстрацию и митинг с участием 10 тыс. человек. Планируется, что колонны участников демонстрации пройдут от метро “Арсенальная” до Майдана Незалежности, где проведут митинг. После этого участники мероприятия пойдут к памятнику Ленину для возложения цветов. Время проведения акции – с 12.00 до 16.00.

ВО “Свобода” в день годовщины Октябрьской революции с 8.00 до 22.00 планирует провести на Майдане Незалежности акцию под названием ”Преступления коммунизма должны быть осуждены. Коммунистические преступления запрещены”. Мероприятие предусматривается провести с участием 5 тысяч человек.