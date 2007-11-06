Сирота считает, что у Тимошенко мало шансов

Кандидат в народные депутаты Украины от Блока Литвина Михаил СИРОТА считает, что вероятность не избрания Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром «довольно высока». Об этом он сказал в интервью газете «Столичные новости» (№41 от 6-12.11.2007).

Отвечая на вопрос, можно ли это объяснить тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит в ней своего конкурента, М.СИРОТА отметил, что не стал бы сводить этот вопрос к взаимоотношениям В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, «безусловно, у них своя специфика общения», но есть «проблемы между «Нашей Украиной» и «Народной самообороной». М.СИРОТА считает не случайным создание еще до парламентского заседания представителями НС группы внутри еще не сформировавшейся фракции.

М.СИРОТА считает, что наиболее близко к созданию парламентского большинства подошли БЮТ и НУ-НС, поскольку у них есть 228 голосов. «Но в самой помаранчевой коалиции есть проблемы, которые могут ее разрушить до основания»,- сказал он. По словам М.СИРОТЫ, критика программных положений соглашения со стороны Ю.ЕХАНУРОВА, В.КАСЬКИВА, А.МАТВИЕНКО, И.ПЛЮЩА показывает, что разногласия там «не менее сильны, чем в 2005 году». Он напомнил, что глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА «считает, что нужно формировать коалицию с подписями всех депутатов, которые в нее входят». В то же время М.СИРОТА подчеркнул, что согласно регламенту Верховной Рады Украины коалицию создают не депутаты, а фракции парламента, поэтому нужны лишь решения фракций и подписи их руководителей под документами.

Он напомнил, что сложностью будет и избрание спикера, поскольку голосование происходит бюллетенями, «а это значительно сложнее поддается контролю руководителей тех или иных политических сил».

М.СИРОТА подчеркнул, что любые попытки избрания спикера и премьер-министра пакетом «будут нарушением регламента, который абсолютно не предусматривает пакетного голосования». При этом он напомнил, что председателя ВР избирают путем голосования бюллетенями, а премьер-министра утверждают голосованием в электронной системе «Рада».