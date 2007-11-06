Россия официально информировала о новых правилах для украинцев

Российская Федерация официально информировала Украину о намерении применить новые миграционные правила для украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

Это означает, что украинские граждане, которые будут въезжать на территорию России на срок более чем трое суток, будут вынуждены становиться на миграционный учет, объяснил он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, позиция украинской стороны заключается в том, что такие правила не будут способствовать свободному передвижению граждан.

Он отметил, что если Россия применит эти правила к украинским гражданам, то Украина будет вынуждена применить аналогичный принцип регистрации российских граждан в Украине.

А.ДЕЩИЦА сообщил, что на сегодня обращение российской стороны о намерении применить новые миграционные правила находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел Украины.

«Мы проводим соответствующую работу с другими украинскими ведомствами, каким образом реагировать на предложение российской стороны», - сказал он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, дата применения новых правил не определена, поскольку для этого необходимо внести изменения в соглашение о взаимных поездках граждан Украины и России, а для внесения таких изменений необходимо подписать соответствующий протокол. Спикер МИД отметил, что такие правила должны быть введены одновременно для украинских и российских граждан.

Он напомнил, что в начале этого года РФ ввела новые миграционные правила. По его словам, на протяжении года МИД Украины проводило переговоры, чтобы такие миграционные правила не были применены к украинским гражданам.

«Эти договоренности были на уровне Департаментов консульской службы, на уровне «джентльменских соглашений», потому что документы не были подписаны, и эти правила не применялись к украинским гражданам», - сказал он.

При этом А.ДЕЩИЦА отметил, что российская сторона на протяжении года неоднократно затрагивала вопрос о применении новых миграционных правил к гражданам Украины, последний раз это было сделано во время встречи министров иностранных дел Украины и России в Белгороде 18 октября.