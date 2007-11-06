Катеринчук получает второе образование и мечтает о премьерстве

Лидер Европейской партии Украины, член блока «Наша Украина –Народная самооборона» Николай КАТЕРИНЧУК хотел бы через пять лет возглавить правительство и привести Украину в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью газете «Столичные новости»(№41 от 6-12.11.2007).

При этом Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что не скрывает того, что еще год назад у него «появились такие амбиции - быть премьер-министром этой страны и привести ее в Евросоюз». Он считает, что «через 5 лет мы будем более требовательны к кандидатам, которые хотят претендовать на пост премьера». По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, здесь речь идет и об «опыте работы в политике, и об определенных принципах, и каких-то знаниях». «Поэтому я сейчас получаю второе образование - экономическое», - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.